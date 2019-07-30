طفلة سورية تتفوق على 3000 مشترك وتحصد لقب “أذكى طفل في العالم”

2019/07/30 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت الطفلة السورية، نور ليث إبراهيم (12 عاما)، على لقب “أذكى طفل في العالم”، وذلك بعد إحرازها المركز الأول في مسابقة الرياضيات العقلية المقامة في العاصمة الماليزية، كوالالمبور.تمكنت الطفلة السورية نور من الحصول على المركز الأول بعد تمكنها من التفوق على 3000 طفل من أذكى أطفال العالم.وتمكنت نور، وهي تلميذة في الصف السادس،

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