2019/07/30 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس تنطلق منافسات بطولة “آسيا سيل” لاتحاد غرب آسيا، اليوم الثلاثاء، بإقامة مباراتين على ملعب كربلاء الدولي.المنتخب الوطني سيقص شريط المنافسة حين يلعب المباراة الافتتاحية أمام المنتخب اللبناني في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.وسيشهد ملعب كربلاء الدولي، قبيل المباراة إقامة حفل الافتتاح للنسخة التاسعة من البطولة التي تشهد مشاركة 9

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



كربلاء تفتتح غرب آسيا بمواجهة عراقية لبنانية وكالة خطوة برس.

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