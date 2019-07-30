على ماذا سيفاوضون إيران؟

2019/07/30 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تعد معرفة مآلات الصراع التفاوضي بين أميركا وإيران تحتاج نظريات تفسيرية لتوضيح احتمالاتها، فقد فككت الأحداث المتواترة حقول الألغاز التي سوّرت

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