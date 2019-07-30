2019/07/30 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لجنة برلمانية: خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين سيء جداً..



اسعارها عالية!

بغداد/..



أكدت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، اليوم الثلاثاء، ان خدمات الاتصالات (الهاتف النقال، الانترنيت)، المقدمة للمواطنين سيء جداً.

وقال عضو اللجنة علاء الربيعي، لـ"عين العراق نيوز"، ان "هناك سوء خدمات كبير جداً في خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، رغم ان اسعار تلك الخدمات عالية جداً، مقارنة بدول الجوار، والدول المنطقة".

وبين الربيعي ان "وزارة الاتصالات فيه خلل من سنوات، وهناك تلكئ واضح فيها عملها طيلة السنوات السابقة، وحتى في الوزارة الحالية، نفس الخلل موجود، رغم وعود الوزير نعيم الربيعي، باصلاح ذلك الخلل، لكن طيلة الفترة السابقة، ولغاية اللحظة، الخلل موجود، وسوء الخدمات في تزايد".

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