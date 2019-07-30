العمل ومحافظة بغداد تتباحثان في آلية فك ارتباط دورالمشردات والمشردين

2019/07/30 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعا مع لجنة من محافظة بغداد ، لوضع آلية فك الارتباط لدور المشردين والمشردات.وناقش المجتمعون بحسب بيان لوزارة العمل ” آلية اكمال الاجراءات الادارية والمالية تمهيدا لفك ارتباط دور المشردات والمشردين ونقلها الى ملاك محافظة بغداد مع ممتلكاتها من موارد بشرية وبنايات […]

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