الى سمسار البيت الابيض .. تأدب عند الحديث عن ايران

2019/07/30 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج علينا سمسار الادارة الامريكية بطل التويتر دونالد ترامب، ثانية ليدلي بدلوه في مستنقع الوهم الذي يغوص فيه يوما بعد آخر ، ويطلق ترهات جديدة

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