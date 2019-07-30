هزة ارضية تضرب خانقين وكلار والسيلمانية

2019/07/30 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

سجلت المراصد العراقية، اليوم الثلاثاء، حدوث هزة ارضية على الحدود العراقية الايرانية شعر بيها سكان عدد من المدن. وذكر بيان للرصد الزلزالي تلقت "العهد

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