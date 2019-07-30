الحكيم يدعو لاستثمار العطلة الصيفية في تحسين المستوى العلمي للطلبة

وتابع قائلا، نأمل من جميع المؤسسات والفعاليات المجتمعية استثمار العطلة الصيفية للمساهمة بشكل فاعل في تحسين المستوى العلمي لأبنائنا الطلبة.
وكان ممثل المرجعية الدينية العليا وصف في 19 تموز الحالي، انخفاض نسب النجاح في الامتحانات الأخيرة للصف الثالث المتوسط بـ"المؤلمة والمقلقة"، ويستدعي وقفة جادة.
وشهدت نتائج الامتحانات للثالث المتوسط للعام الحالي نسب نجاح متدنية، ما اثار ردود افعال وانتقادات ودعوات لتشخيص الاسباب ومعالجتها.
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