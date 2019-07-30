الحكيم يدعو لاستثمار العطلة الصيفية في تحسين المستوى العلمي للطلبة

2019/07/30 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تيار الحكمة المعارض، السيد عمار الحكيم، الى استثمار العطلة الصيفية في تحسين المستوى العلمي للطلبة، محملا "الدولة والحكومة والمجتمع"مسؤولية الارتقاء بالواقع التعليمي والتربوي في البلاد.وقال الحكيم في تغريدة له عبر موقع تويتر، إن التعليم يمثل حجرَ الزاوية في النهضة التنموية الشاملة لجميع البلدان، مبينا نشهد اليوم ترديا واضحا في المستوى التعليمي لطلبتنا الاعزاء، ويتضح هذا من خلال نسب النجاح المتدنية.وأوضح ان الارتقاء بالواقع التعليمي والتربوي في البلاد مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الجميع، دولة وحكومة ومؤسسات وكذلك المجتمع.

وتابع قائلا، نأمل من جميع المؤسسات والفعاليات المجتمعية استثمار العطلة الصيفية للمساهمة بشكل فاعل في تحسين المستوى العلمي لأبنائنا الطلبة.

وكان ممثل المرجعية الدينية العليا وصف في 19 تموز الحالي، انخفاض نسب النجاح في الامتحانات الأخيرة للصف الثالث المتوسط بـ"المؤلمة والمقلقة"، ويستدعي وقفة جادة.

وشهدت نتائج الامتحانات للثالث المتوسط للعام الحالي نسب نجاح متدنية، ما اثار ردود افعال وانتقادات ودعوات لتشخيص الاسباب ومعالجتها.

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