صندق النقد الدولي يحذر الحكومة العراقية

2019/07/30 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

متابعة

حذر صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، الحكومة العراقية من

الاستمرار في الإسراف المالي.

وأشار إلى أن استمرار الإنفاق بشكله الحالي سيقضي على أي تقدم

اقتصادي حققه العراق.

وقال الصندوق وفقاً لخبر نقلته شبكة "بابلك فاينينس انترناشونال"

الاقتصادية، إن "ميزانية العراق الحالية لعام 2019، اذا ما استمر

الانفاق الحالي كما هو، فإنها ستقضي على اي تقدم حققه العراق

اقتصاديا خلال السنوات الماضية".

ولفت الى أن "التوقعات تشير الى زيادة الانفاق العراقي بنسبة 25%

سنوياً، ما لم تعدل السلطات على قوانينها المالية وبنود موازنتها"،

واصفاً الاوضاع العراقية الاقتصادية بأنها " تواجه تحديات خطيرة،

فالاوضاع الاجتماعية في تدني وما زالت قاسية".

واشار الى أن "إعادة الاعمار لما بعد الحرب تسير ببطئ، فمتطلبات

النمو كبيرة جدا، والضعف المؤسساتي واضح جدا، إلاضافة الى أن اسعار

النفط المتذبذبة، والعلاقات الجيوسياسية لها دور كبير على اوضاع

الاقتصاد العراقي".

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