البرلمان ينتظر موافقة الحكومة على تعديل رواتب المتقاعدين: زيادة مؤكدة

2019/07/30 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكدت اللجنة #القانونية في #البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، أن مقترح تعديل وزيادة #الرواتب التقاعدية وصل إلى #الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما تحدَّثت عن زيادة الرواتب.وقال […]

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