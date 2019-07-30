قانون الانتخابات وحده لا يكفي

2019/07/30 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جواد العطار اذا كان القانون في السياسة وعلم التشريع هو عبارة عن مجموعة قواعد التصرف التي من خلالها يتم إجازة وتحديد حدود الحقوق والعلاقات بين الناس والمؤسسات ، بالإضافة إلى...أكمل القراءة ←

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