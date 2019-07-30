مطار بغداد يحذر الاجانب من خطورة الوضع الامني: فكر مرتين قبل السفر الى بغداد!!

2019/07/30 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اصدر الموقع الرسمي الخاص باللغة الانكليزية لمطار بغداد الدولي، تحذيراً للمسافرين وخصوصاً الاجانب منهم، يتعلق بخطورة الوضع الامني في بغداد.وذكر موقع المطار في التحذير الذي ترجمته “يس عراق”، إنه “تحذير للسياح من البقاء خارج المنطقة الدولية في بغداد، يمكن أن تكونوا ضحية للاختطاف وحتى القتل، فكر مرتين قبل السفر إلى بغداد”.[…]

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