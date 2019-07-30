مجلس مكافحة الفساد يدعو إلى إصدار أشد الأحكام القضائية بحق الفاسدين

2019/07/30 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- دعا المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الثلاثاء، القضاء إلى الإسراع في حسم الملفات المرتبطة بالنزاهة، فيما دعا إلى إصدار “أشد” الأحكام القضائية بحق المتهمين بقضايا فساد مالي وإداري.وذكر بيان للمجلس، تلقت /SNG/،نسخة منه انه “يثمن القرارات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتأريخ ٢٥ تموز ٢٠١٩ والتي انعقدت برئاسة رئيس مجلس القضاء ...

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