الحرب على النفط… تناقض السياسات ونتائج مفاجئة!

2019/07/30 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتج من العداء الشديد للوقود الأحفوري بشكل عام والنفط بشكل خاص تبني صنّاع القرار في الدول الغربية سياسات تبدو للوهلة الأولى صحيحة،

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