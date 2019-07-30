امرأة شجاعة تواجه لصين حاولا سرقة حقيبتها – فيديو

2019/07/30 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واجهت امرأة شجاعة لصين من راكبي الدراجات، وتصدت لهما حينما حاولا سرقة حقيبتها، في مدينة ليستر وسط إنجلترا.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي وثقته كاميرا المراقبة، لصين يتحركان بدراجات هوائية، خلف الضحايا في أحد الشوارع، حيث كانا يرتديا غطاء على الرأس لإخفاء ملامحهما.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل” البريطانية، عندما شاهد اللصان امرأة تقف على الرصيف، اقتربا منها وتقدم أحدهم نحوها وخطف حقيبتها التي كانت تحملها على كتفها، مما تسبب في سقوط الأخيرة على الأرض، فتمسكت بحقيبتها وعندما حاول اللص مرة أخرى خطفها من يدها، لم يستطع وفر هاربا من المكان على الفور، ثم نهضت المرأة ولملمت أغراضها.

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