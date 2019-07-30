درجات الحرارة تواصل تسجيل أرقام قياسية في أوروبا

2019/07/30 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس وصلت درجة الحرارة في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 38.7 درجة مئوية في 25 يوليو، وفق ما أعلن مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة الاثنين مؤكدا بيانات أولية.وغرّد المكتب على “تويتر”، “بعد التدقيق في بيانات حديقة جامعة كامبريدج النباتية (كامبريدج بوتانيكل غاردن)، نؤكد أن هذه الحرارة هي الأعلى المسجلة

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