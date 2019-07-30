نينوى الاولى بنتائج التعليم المهني على مستوى العراق

2019/07/30 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور ينوز/ نينوىحصلت مديرية تربية نينوى – التعليم المهني على المركز الاول بين مثيلاتها في العراق.

واعلن مدير قسم التعليم المهني في مديرية تربية نينوى الأستاذ رعد الطائي بتصدر نينوى نتائج امتحانات السادس الإعدادي للفرع المهني على بقية المحافظات.

وأضاف حصلت الطالبة ورقاء غياث محمد – خارجي مهني نينوى على المركز الأول في الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية “في اختصاص الإدارة”.

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