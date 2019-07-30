2019/07/30 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن تحالف سائرون للإصلاح رائد جاهد، اليوم الثلاثاء، عدم وجود اي توافق بين اربيل وبغداد لحل مشكلة قانون النفط والغاز، مشيرا الى أن سائرون ستدفع العجلة بين الطرفين للوصول إلى حلول من خلال مباحثات سياسية بين الحكومتين.وقال جاهد للمركز الخبري الوطني NNC، إن”هناك اختلافات في تركيبة الكتل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون: لا توافق بين اربيل وبغداد بشأن النفط ولن يمرر القانون بالتنازلات المركز الخبري الوطني.

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