2019/07/30 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: وزارة النفط تحقق إيرادات قرابة 70 مليون دولار خلال حزيران الماضي.حملة تطوعية لإزالة العبارات غير اللائقة من على جدران ذي قار.وفد من مركز عين للدراسات يزور اتحاد علماء الدين الإسلامي في السليمانية.اختراع عدسة لاصقة يتم التحكم بها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 29 – 7 – 2019 النعيم نيوز.

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