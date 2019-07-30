السلطات الليبية تعثر على زورق غامض على سواحل شرق ليبيا

2019/07/30 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عثرت السلطات الليبية في شرق البلاد على زورق نفاث حديث مهجور قرب ميناء الزويتينة النفطي، ولم تتعرف السلطات على أصحاب هذا الزورق الغامض الذي نشر مقطع مصور له.وذكر في وقت لاحق بوجود احتمال أن يكون الزورق أبحر من مالطا، وذلك لوجود اسم عاصمة الجزيرة فاليتا عليه.يذكر أن أدلة ظهرت […]

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