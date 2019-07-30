2019/07/30 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني وجود تردي واضح في المستوى التعليمي للطلبة .وقال الحكيم في تغريدة على تويتر ” ان التعليم مثل حجرَ الزاوية في النهضة التنموية الشاملة لجميع البلدان ، فيما نشهد اليوم ترديا واضحا في المستوى التعليمي لطلبتنا الاعزاء ويتضح هذا من خلال نسب النجاح المتدنية ، لذا نرى ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يؤكد وجود تردي واضح في المستوى التعليمي للطلبة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يؤكد وجود تردي واضح في المستوى التعليمي للطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).