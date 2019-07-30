من سيتولى منصب المتحدث باسم الحكومة .. سائرون تطالب باعادته

2019/07/30 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاتجاه برس

طالب تحالف سائرون رئاسة الوزراء باختيار متحدث باسم الحكومة لنقل مجريات الاحداث السياسية الى الرأي العام.

وقال النائب عن التحالف مضرالازيرجاوي في تصريح تابعته “الاتجاه برس” انه “من الضروري تعيين متحدث باسم الحكومة لإطلاع الشارع على أهم مستجدات ومجريات الاحداث، على المستوى الداخلي والخارجي، ونقل وجهة نظر الحكومة”، مضيفا “سنطالب بتعيين متحدث باسم الحكومة”.

وأوضح أن “اسبابا خاصة منعت رئيس الوزراء عن اختيار شخصية معينة”، مرجحاً: “وربما لعدم وجود شخصية لديها امكانية مناسبة”، على حد قوله”.

وبقي منصب المتحدث باسم الحكومة شاغرا خلال ترؤس حيدر العابدي رئاسة الوزراء بعد خروج علي الدباغ المتحدث باسم حكومة المالكي ، فيما تعود المطالبات بارجاع المنصب في وقت تتسارع خطى الكتل السياسية لتقاسم الدرجات الخاصة.

KKK

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