العالم كله يتحد ضد نظام الاٍرهاب الملاوي في ايران

2019/07/30 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أيهم السامرائي لخص الرئيس ترامب خلال إستقباله رئيس وزراء الباكستان عمران خان وبشكل واضح موقفه وعلاقته مع ايران ومليشيات الإجرام بالعراق وقال: أولا : إيران بلد ديني يحكمه رجال...أكمل القراءة ←

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