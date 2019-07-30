2019/07/30 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، أزالة 74 معبراً غير نظامي على خطوط سكك مدينة الحلة في محافظة بابل لضمان انسيابية سير القطارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تزيل 74 معبراً غير نظامي على خطوط السكك في الحلة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تزيل 74 معبراً غير نظامي على خطوط السكك في الحلة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).