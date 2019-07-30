ناسا : شاحنة “دراغون” أوصلت إلى المحطة الفضائية الدولية نماذج من الطحالب

2019/07/30 | 11:48

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متابعة :سومر نيوز

التحمت مركبة الشحن “دراغون” التابعة لشركة “سبيس إكس” الأمريكية يوم 28 يوليو بالمحطة الفضائية الدو...

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