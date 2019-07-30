2019/07/30 | 11:48

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نقل جهاز طبي من النجف الى الديوانية لحاجته الماسة (صورة)

قامت صحة النجف بمناقلة جهاز Brochoscope ،اليوم، الى دائرة صحة

الديوانيه .

وقال مصدر من دائرة صحة النجف ان الجهاز عباره عن ناظور طبي يفتقد

وجوده في مستشفيات الديوانيه .

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