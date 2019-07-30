2019/07/30 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فتح طريق سريع يربط محافظتين جنوبيتين بعد اعادة تأهيله

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري انتهاء اعمال الصيانة في طريق

(الناصرية – سماوة) الدولي وافتتاحه بالكامل امام حركة العجلات .

وقال الناصري ان اعمال الصيانة في المقطع الاخير من الطريق والبالغ

طوله 19 كم انجزت بالكامل من قبل شركتي اشور وحمورابي المملوكتين

لوزارة الاعمار والاسكان .وبين انه بافتتاح هذا المقطع من الطريق يكون قد اصبح سالكآ بالكامل

امام حركة العجلات ما بين مدن الناصرية والسماوة والديوانية

بالأتجاه شمالآ .واضاف ان اعمال الصيانة والتي انجزت بضغط من الحكومة المحلية في

المحافظة كلفت نحو 20 مليار دينار عراقي رصدت ضمن موازنة وزارة

الاعمار الاتحادية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح طريق سريع يربط محافظتين جنوبيتين بعد اعادة تأهيله) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتح طريق سريع يربط محافظتين جنوبيتين بعد اعادة تأهيله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).