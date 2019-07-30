الكشف عن الطاقم التدريبي المساعد لمدرب النفط الجديد

2019/07/30 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نادي النفط الرياضي، عن الكادر التدريبي المساعد لمدرب فريق الكرة الجديد، يحيى علوان.وقال مشرف الفريق مشتاق كاظم في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “الهيئة الأدارية لنادي النفط، قررت تسمية الكادر التدريبي المساعد الذي سيعمل بمعية مدرب الفريق الكابتن يحيى علوان”.واوضح أن “الكادر ضم المساعد الكابتن محمد جاسم والكابتن وسام سعدون كمدربين مساعدين […]

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