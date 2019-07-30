2019/07/30 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتكى عدد من أهالي حي أور وسط مدينة الناصرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي من انقطاع الماء .وقال أحد الأهالي , إنه “منذ سبعة أيام والحي بدون ماء مما دعا بهم الاستعانه بتناكر الماء ” ..

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



حي في الناصرية يعاني انقطاع المياه منذ 7 أيام النعيم نيوز.

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