2019/07/30 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث النوبة القلبية عند فقدان تدفق الدم بشكل مفاجئ إلى جزء من عضلة القلب، ما يمكن أن يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.ويحتاج معظم مرضى الأزمات القلبية إلى علاج طارئ لاستعادة تدفق الدم إلى الشريان التاجي.لذا، من الضروري أن يتعرف الشخص على الأعراض الشائعة، للتصرف بسرعة وتجنب المضاعفات الصحية الخطيرة.وعلى الرغم من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 3 علامات مفاجئة للإصابة بنوبة قلبية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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