2019/07/30 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعض النساء والرجال تظهر لهم مبكراً “تجاعيد الجبين” في مطلع العقد الثالث من مرحلتهم العمرية، وكانوا يظنون الأمر عادياً أو وراثياً، لكن العلماء اكتشفوا أن تلك العلامات ليست جيدة، وتنذربأمراض صحية يجب توخيّ الحذر منها جيداً، وعدم الاستهانة بها.سبب تجاعيد الوجه بسن مبكرة: تظهر التجاعيد على الوجه عادة بعد سن الثلاثين، بسبب انخفاض إنتاج الجسم لبروتينات الكولاجين والإيلاستين، ومع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجاعيد تُنذر بمشاكل في القلب والكبد! وكالة صدى الاعلام للانباء.

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