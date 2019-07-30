تظاهرة للحراس المتعاقدين في حقل السيبة جنوبي البصرة للمطالبة بتثبيتهم وزيارة رواتبهم

2019/07/30 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من عناصر الحمايات الأمنية العاملين بنظام العقود في حقل السيبة الغازي جنوب البصرة للمطالبة بالتثبيت على إحدى تشكيلات وزارة الداخلية .وطالبوا في تظاهرة جرت امام حقل السيبة رئاسة الوزراء وحكومة البصرة بتثبيتهم على ملاك وزارة الداخلية وزيادة رواتبهم اسوة بأقرانهم.واكدوا استمرارهم بالتظاهر حتى تنفيذ مطالبهم المشروعة.

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