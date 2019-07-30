2019/07/30 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض موقع 4apk المتخصص بشؤون التقنية بعض الميزات التي ستحملها النسخ القادمة من نظام Android Q المخصصة لتشغيل الأجهزة والهواتف الذكية.السماح بالوصول إلى بيانات التطبيقات المغلقة: تعمل أنظمة تشغيل “أندرويد” في السنوات الأخيرة بمنظومة توقف استقبال البيانات من التطبيقات والبرامج المغلقة أو التي لا يستعملها المستخدم، كبيانات موقع هاتف المستخدم التي تستطيع بعض التطبيقات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميزات هامة سيحملها أندرويد الجديد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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