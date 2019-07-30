“بالفديو”.. مدير المرور يوبخ شرطياً امام الكاميرا لتورطه بطلب رشاوى مالية

2019/07/30 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ظهر مدير المرور العامة اللواء زهير عبادة، في مقطع فديو وهو يوبخ منتسب متورط بطلب رشاوى مالية.وبحسب الفديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فأن اللواء زهير عبادة طلب بتشكيل مجلس تحقيقي وإيداع المنتسب في التوقيف.

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