جهاز لوحي جديد للجرافيك من واكوم

2019/07/30 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت شركة “واكوم” اليابانية جهازاً لوحياً جديداً مخصصاً للغرافيك يحمل اسم “Cintiq 22″، بسعر 1700 دولار أمريكي.ويأتي الجهاز بشاشة 21.5 بوصة وبدقة وضوح 1920×1080 بيكسل مع تغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة تصل إلى 72%، ويتيح الحامل المدمج إمكانية نصب الجهاز اللوحي بزوايا مختلفة.وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للجهاز على منفذ HDMI و USB 2.0.وعند استعمال قلم الإدخال واكوم Pro Pen 2 فإنه يمكن التعرف على 8192 مستوى ضغط، ويتم شحن قلم الإدخال من خلال استخدام تقنية الرنين الكهرومغناطيسي.

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