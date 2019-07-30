2019/07/30 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، أزالة 74 معبراً غير نظامي على خطوط سكك مدينة الحلة في محافظة بابل لضمان انسيابية سير القطارات.وذكر بيان للشركة تلقته وكالة صدى الاعلام، أنه “تمت ازالة المعابر بواسطة الآليات الثقيلة وكذلك تبديل 153عارضة كونكريتية تالفة بأخرى جديدة في كم (108و137،و153) لرفع كفاءة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل تزيل 74 معبراً غير نظامي على خطوط السكك في الحلة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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