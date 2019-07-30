نواب يؤكدون الاستفادة من التطبيقات بسهولة التواصل ويحددون السلبيات

2019/07/30 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نواب في البرلمان العراقي، الثلاثاء، سهولة التواصل باستخدام التطبيقات المختلفة، لكنهم حددوا بعض السلبيات التي ترافق استخدام تلك الوسائل.وقال النائب عن تيار “الحكمة”، حسن فدعم، إن “النواب كغيرهم، يستفيدون من مواقع التواصل والتطبيقات، لإيصال التبليغات والتوجيهات والاتفاق على برامج كثيرة”.وأضاف، أنه “في مجلس النواب لدينا مجموعات على “واتساب”، لكل أعضاء مجلس النواب …

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