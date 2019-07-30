روسيا والأمم المتحدة يناقشان سيادة العراق وتوترات الخليج

2019/07/30 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعةأفادت وزارة الخارجية الروسية،الثلاثاء ، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، استقبل مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جنين هينيس – بلاسخارت، التي تتواجد في موسكو، وناقشنا موضوع سيادة العراق فيما اعرب الطرفان عن قلقهما من توتر الاوضاع في الخليج العربي .

وجاء في بيان الخارجية تابعته “كلكامش برس” ان “اللقاء بحث تقديم المساعدة إلى السلطات العراقية لتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة بناء اقتصاد البلاد، ومكافحة الإرهاب الدولي.



وتم تأكيد دعم جهود القيادة العراقية لاستعادة السيطرة على جميع الأراضي التي احتلها تنظيم داعش في السابق، لضمان وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه”.

وأشار البيان إلى أن “الطرفان اعربا عن قلقهما إزاء التأثير السلبي لتصاعد التوتر في منطقة الخليج على عملية تحقيق الوفاق بين العراقيين.



كما أكد لافروف على “أهمية مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج الذي قامت روسيا بصياغته”.

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