صفقات سلاح للسعودية والإمارات.. “الشيوخ” يفشل في تجاوز فيتو ترامب

2019/07/30 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةفشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الاثنين، في تجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد تشريع صادق عليه الكونجرس كان سيمنع بيع أسلحة معينة للسعودية.

وفي أول جولة من ثلاث جولات منفصلة لتجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس عدة مرات، لم يصل مجلس الشيوخ إلى أغلبية الثلثين التي كان يحتاجها لتجاوز حق النقض.



وصوت خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وعددهم 53 لصالح تجاوز حق النقض بينما امتنع 15 عضوا عن التصويت.

وكان التصويت مشابها في الجولتين التاليتين لتجاوز حق النقض الذي استخدمه ترامب أيضا ضد تشريع يمنع مبيعات أسلحة إضافية للسعودية والإمارات ودول أخرى.

وفي مايو أيار، قالت إدارة ترامب إنها ستمضي قدما في صفقة أسلحة قيمتها ثمانية مليارات دولار، متجاوزة مراجعة الكونجرس.

ويهدف الكونجرس إلى الضغط على الحكومة السعودية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وبذل المزيد من الجهد لتفادي سقوط قتلى ومصابين من المدنيين في حرب اليمن، حيث تقود السعودية والإمارات حملة جوية ضد حركة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وزاد استياء الكونجرس من السعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان مقيما في الولايات المتحدة، في القنصلية السعودية بتركيا العام الماضي.

ويقول ترامب إن قطع مبيعات السلاح للسعودية سيقوض علاقات واشنطن بحليف قديم وسيضر بقدرتها التنافسية

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