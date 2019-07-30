الطاقة النيابية: العراق يمتلك وفرة مالية لسد عجز الموازنة

2019/07/30 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقع عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، الثلاثاء ، ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر القادمة، مؤكدا أن العراق يمتلك وفرة مالية لسد العجز الحاصل في الموازنة.وقال السليطي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ العراق خلال الاشهر الستة الماضية حقق وفرة مالية بفارق حكم سعر النفط المثبت في الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٩”.وأضاف، أن […]

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