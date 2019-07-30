الحكمة: ائتلاف العبادي على وشك الانضمام للمعارضة 

2019/07/30 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد تيار الحكمة المعارض، الثلاثاء، أن ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي على وشك الانضمام للمعارضة، فيما أكد ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص المعارضة سيعزز من دور كتل المعارضة النيابية.وقال النائب عن التيار جاسم البخاتي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قرار المحكمة الاتحادية بسماح النواب بالانتقال من كتلة الى اخرى قرار صائب حيث يمنح […]

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