الخريف المقبل ..آبل تطلق جهازي آيباد جديدين

2019/07/30 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..تستعد شركة “آبل” لاطلاق جهازي آيباد جديدين الخريف المقبل، اذ يوجد حاليا آيباد ميني، وآيباد عادي، وآيباد آير الخفيف، وآيباد برو بمواصفات قوية وقياسي 11 و12.9 بوصة (سنتيمتر).

وبحسب ما تدرجه “آبل” من طلبات منتجات في قواعد بيانات حكومية مثل اللجنة الاقتصادية الأوراسية حيث أكدت وجود جهازين يحملان الأسماء الرمزية A2200 وA2232.

وما زالت التوقعات ضعيفة حول ماهية الآيبادين الجديدين، إلا أن بعضها يشير إلى أنهما سيكونان بمثابة تحديث آيباد 9.7 بوصة (سنتيمتر) لكن بقياسات أكبر قليلا، وهما 10.2 و10.5 بوصة (سنتمتر)، كانت ظهرت شائعات حولهما بداية العام الحالي.

ومن المحتمل أن تطلق آبل الآيبادين الجديدين هذا الخريف، وسيعملان بنظام iPadOS 13 تماما كالأجهزة المتاحة حاليا في السوق، وبهذا سيكون لدى آبل سبعة لوحيات تعمل بنظام تشغيلها الأحدث الذي يقدم تجربة استخدام تبدو، وكأنها حاسوب محمول قد يدفع البعض الاستغناء عن الحاسوب الشخصي خاصة مع المزايا الكثيرة التي حصل عليها مؤخرا.

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