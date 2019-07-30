2019/07/30 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع “ذي صن” البريطاني عن معلومات مسربة حول احتمال إطلاق تطبيق المراسلة الشهير “واتس آب” في أجهزة: “أيباد” و”ماك بوك” و”ماك”.وفي حال كنت تملك جهاز “أيباد” أو “ماك بوك”، فأنت بحاجة حاليا إلى استخدام “واتس آب ويب” في متصفح الويب، حيث لا توجد جميع ميزات التطبيق المملوك من قبل “فيسبوك”، التي تتوقعها.وجاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسريبات حول مفاجأة محتملة يجهزها واتس آب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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