خلل فني يتسبب ببطء الـ

2019/07/30 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بعض المستخدمين، انه" منذ ساعات الصباح الاولى شهد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بطءاًشديداًفي تحميل الصفحات".واضافوا، ان" الموقع توقف لمدة 3 دقائق ومن ثم عاود العمل من جديد لكن ببطءٍ شديدٍ".هذا وتشهد بعض مواقع التواصل الاجتماعي بطء في العمل منذ اكثر من شهر واحيانا تتوقف لساعات.انتهى..م.م

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