بينها المعكرونة.. الصناعة اثار قرارات مجلس الوزراء بشأن منع استيراد بعض السلع

2019/07/30 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للوزارة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء العراقي خلال العام الحالي بمنع استيراد المنتجات الصناعية المرطبات والمشروبات الغازية وغير الغازية والعصائر بأنواعها، والذي دخل حيز التطبيق في الأول من شهر حزيران الماضي له اثار ايجابية على السوق المحلي".واضاف، ان" القرار ينص على منع استيراد منتجات ملح الطعام والشعرية بأنواعها كافة والمعكرونة"، مشيرا الى، ان" قرارات المنع هذه ستتسبب في قلة استيراد هذه المواد مما سينعكس على البلدان المصدرة، لها بحسب قول عبدالقادر كولاهسي اوغلو رئيس اتحاد صناعة الاغذية والمشروبات في تركيا الذي تطرق لهذا الموضوع".واوضح، ان" هذه القرارات سيكون لها الاثر الايجابي والكبير في تنشيط وانتعاش الصناعة الوطنية وتقليص حجم الاغراق غير المبرر للمنتجات المستوردة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية".وشدد على، ان" وزارة الصناعة ماضية في خططها للنهوض بالقطاع الصناعي العراقي ولحين بلوغ الاهداف المنشودة في بناء صناعة عراقية منافسة وداعمة للاقتصاد الوطني".انتهى..م.م

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