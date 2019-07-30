الامن النيابية تكشف عن الية جديدة لمنح اجازات حيازة السلاح وتشدد: ستمنح لـ 4 جهات فقط

2019/07/30 | 12:00

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بغداد اليوم - متابعة

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، الثلاثاء (30 تموز 2019)، أن قرار وزير ال...





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