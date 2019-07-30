2019/07/30 | 12:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، الثلاثاء (30 تموز 2019)، أن قرار وزير ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الامن النيابية تكشف عن الية جديدة لمنح اجازات حيازة السلاح وتشدد: ستمنح لـ 4 جهات فقط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، الثلاثاء (30 تموز 2019)، أن قرار وزير ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الامن النيابية تكشف عن الية جديدة لمنح اجازات حيازة السلاح وتشدد: ستمنح لـ 4 جهات فقط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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