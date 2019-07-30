الحكومة تطلب من البرلمان التريث بإقرار قانون هيئة النزاهة

2019/07/30 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، عن مطالبة الحكومة مجلس النواب بالتريث في إقرار قانون “هيئة النزاهة” الذي تعتزم دمجه مع قانون الكسب غير المشروع.وقال رئيس السن للجنة هشام السهيل في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحكومة أرسلت كتاباً الى اللجنة يطالبها فيه بالتريث بإقرار القانون المذكور في هذا الوقت لحين مناقشته من قبل […]

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