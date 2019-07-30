العمل ومحافظة بغداد تبحثان الية فك ارتباط دور المشردين

2019/07/30 | 12:05

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العهد نيوز – بغداد

بحثت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مع لجنة من محافظة بغداد، لوضع آلية فك ارتباط

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