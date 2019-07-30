العمل تسعى لشمول فئة الصم بامتيازات قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة

2019/07/30 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحثت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع ممثل الصم في مجلس ادارة الهيئة قصي محمود السبل الكفيلة

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