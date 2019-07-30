2019/07/30 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طقس العراق: انخفاض درجات الحرارة السبت المقبل

كلمة -

بغداد

كشفت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم

الثلاثاء، عن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان اطلع عليه موقع كلمة

الإخباري، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون في كافة المناطق

حاراً فيما تسجل درجة الحرارة العظمى في بغداد 45 مْ وفي محافظة

البصرة 50 مْ".

وأشارت الهيئة، الى ان "طقس الخميس سيكون حارا في الوسط والجنوب

وارتفاع بالحرارة في الشمال عن اليوم السابق"، فيما سيكون طقس

الجمعة " حاراً في الوسط فيما تنخفض الحرارة قليلا في الشمال ويكون

الطقس شديد الحرارة في الجنوب".

ولفت البيان، الى ان "طقس السبت سيشهد انخفاضاً قليلاً في درجات

الحرارة في عموم مناطق البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق: انخفاض درجات الحرارة السبت المقبل) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق: انخفاض درجات الحرارة السبت المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).